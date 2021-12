Polizei: Unfall und Zeugenaufruf nach Brand im Jerichower Ortsteil Karow

Im beschaulichen Örtchen Karow bei Jerichow ist es normalerweise recht ruhig. In den vergangenen Tagen ereigneten sich jedoch gleich zwei Vorfälle, wie die Polizei mitteilt.

In Karow bei Jerichow war in den vergangenen Tagen des Dezembers einiges los.

Karow (vs) - Nach einem Bericht in der Volksstimme über einen Feuerwehreinsatz in der Ortslage Karow, bei dem die aus Strohballen gefertigte Weihnachtsfigur dem Feuer zum Opfer fiel, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.

"Die mit viel Mühe von Mitgliedern des Heimatvereins aufgebaute Figur wurde am Donnerstag, 2. Dezember, vermutlich in Brand gesetzt. Durch die alarmierten Kameraden der Feuerwehr konnte der Brand erfolgreich gelöscht werden. Die Figur wurde nur leider gänzlich zerstört", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Diese bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung zu möglichen Tatverdächtigen. Beobachtungen nimmt die Polizei in Burg unter der 03921/920-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Zeugensuche und Unfall

Zudem ereignete sich am 15. Dezember ein Wildunfall nahe des kleinen Örtchens. Ein 23-jähriger Fahrer eines Opel Corsa befuhr die K1203 in Richtung Belicke. Es soll plötzlich ein Reh über die Straße gelaufen sein, weshalb der Fahrer diesem Tier ausweichen wollte. Durch diese Aktion kam der Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, so die Polizei. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Das Auto wurde erheblich beschädigt.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch bei dem 23-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,28 Promille. Damit wurde der Führerschein des jungen Mannes sichergestellt. Er darf die nächste Zeit kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen.

Nachdem die beweissichere Blutprobenentnahme durch einen Arzt erfolgte, wurde der Mann aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.