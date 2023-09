Ein Fußgänger liegt in Brettin bei Genthin schwer verletzt auf der Straße, die Umstände sind unklar. Die Polizei hat Spuren gesichert und ermittelt.

Rätsel um Unfall? Verletzter liegt in Brettin bei Genthin auf der Straße

In Brettin ist ein schwerverletzter Fußgänger auf der Straße gefunden worden, die Polizei ermittelt.

Brettin - vs

In derHeinrich-Heine-Straße in Brettin (Jerichower Land) hat sich am 27. September 2023 offenbar ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 22 Uhr wurde dort ein 32-jähriger Fußgänger, teils auf der Straße liegend, gefunden.

Der Mann wurde durch den Rettungsdienst schwer verletzt nach Brandenburg/Havel ins Klinikum gebracht, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf.

Die Umstände des Unfalls sind noch unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/92 00 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.