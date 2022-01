Sachbeschädigung durch Pyrotechnik in Genthin

In Genthin ist es zu einer Sachbeschädigung gekommen, so die Polizei.

Genthin (vs) - Ein 30-jährige Mann teilte der Polizei in Genthin mit, dass eine Fensterscheibe in seinem Wohnzimmer durch Pyrotechnik beschädigt wurde. Als die Polizeibeamten gegen ein Uhr in der Früh am 5. Januar vor Ort in der Großen Waldstraße eintrafen, schilderte der Mann, dass er im Wohnzimmer saß und plötzlich ein Zischen hörte.

Er schaute zum Fenster und sah, wie ein Silvesterknaller am Fenster abgestellt war und explodierte. Ein doppelt verglastes Wohnzimmerfenster ging dabei zu Bruch, die Fassade sowie der Fensterrahmen aus Holz wurden ebenfalls beschädigt.

Der Hauseigentümer begab sich nach dem Vorfall vor sein Einfamilienhaus und konnte keine Personen mehr feststellen. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf, heißt es in einer Pressemitteilung.