Zu einer sexuellen Belästigung soll es im Regionalexpress 1 von Berlin nach Magdeburg gekommen sein. In Höhe Genthin manipulierte ein Mann an seinem Geschlechtsteil - vor einer Frau.

Sexuelle Belästigung in Genthin: Mann fährt im Zug nach Magdeburg gegenüber einer Frau in seine Hose

In Höhe Genthin soll es in einem Regionalexpress nach Berlin zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein.

Genthin - Tatort Regionalexpress. In einem Zug nach Magdeburg soll es zu einer sexuellen Belästigung eines weiblichen Fahrgastes gekommen sein. Am 21. April 2024 hat ein Kundenbetreuer darüber die Bundespolizei informiert.

Laut einer Mitteilung soll in Berlin in 38-Jähriger zugestiegen sein und gegenüber einer 20-Jährigen Platz genommen haben. Die Frau schlief während der Fahrt ein. Als sie gegen 17.15 Uhr in Höhe Genthin wieder aufwachte, habe sie festgestellt, dass sich die Hand des Mannes in seiner geöffneten Hose befunden und er an seinem Geschlechtsteil manipulierte habe. Der Aufforderung, das zu unterlassen, soll er nicht nachgekommen sein.

Bundespolizei nimmt den Täter in Empfang

Daraufhin informierte die Frau das Zugpersonal. Nach Ankunft vom Regionalexpresses im Magdeburger Hauptbahnhof stand eine Streife der Bundespolizei bereit und übernahm den Sachverhalt.

Da der Mann sich zunächst nicht ausweisen wollte, wurde er mit zur Dienststelle genommen. Der Täter wird sich wegen exhibitionistischer Handlung sowie Erregung öffentlichen Ärgernisses verantworten müssen, wie es weiter heißt.