Sturm sorgt für mehrere Verkehrsunfälle im Jerichower Land: Baum fällt auf Auto

Zu mehreren Verkehrsunfälle ist es am Freitagabend (18. Februar) und am Samstag (19. Februar) aufgrund des Sturms gekommen. Ein Baum stürzte auf ein Auto.

Genthin (vs) - Auf der B107 bei Genthin fuhr am Freitag (18. Februar) gegen 18.30 Uhr ein 58-jähriger Fahrer eines Skoda mit Wohnanhänger in Richtung Ziesar.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers des Jerichower Lands hervorgeht, löste sich aufgrund des herrschendes Sturms das Fahrgestell vom Aufbau des Wohnanhängers. Dieser rutschte daraufhin in den Straßengraben. Am Wohnanhänger entstand Sachschaden.

Kleinwulkow: Baum fällt auf Fahrbahn

Ein weiterer Unfall ereignete sich ebenfalls am Freitagabend (18. Februar) gegen 19.30 Uhr in Kleinwulkow auf der L33. Eine 40-jährige Fahrerin eines Ford fuhr die L 33 in Richtung Kleinwulkow entlang.

Plötzlich fiel aufgrund des Sturms ein Baum auf die Fahrbahn. Die-sem konnte die Fahrerin nicht mehr ausweichen und stieß gegen diesen. Am Auto entstand Sachschaden. Der Baum wurde durch die Freiwillige Feuerwehr von der Straße geräumt.

Grabow: Baum fällt auf Auto

Ein weiterer Verkehrsunfall aufgrund des Sturmgeschehens ereignete sich am Samstagmorgen (19. Februar). Die 20-jährige Fahrerin eines Ford befuhr die K 1006 von Grabow kommend in Richtung Friedensau. Plötzlich knickte ein Baum neben der Fahrbahn ab.

Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung fiel der Baum auf den Auto. Die Fahrerin blieb unverletzt, am Auto entstand Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr beräumte den Baum und der Auto wurde abgeschleppt.

Gerwisch: Windböe erfasst Auto mit Anhänger

Zu einem weiteren Unfall kam es Samstagnachmittag (19. Februar) gegen 14 Uhr. Eine 28-jährige Fahrerin eines DaimlerChrysler befuhr die B1 aus Richtung Gerwisch in Richtung Heyrothsberge. Kurz vor einem Bahnübergang erfasste eine Windböe den mitgeführten Anhänger und warf diesen um. Dabei entstand Sachschaden am Auto und am Anhänge