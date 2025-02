Ein Frau ist in Genthin (Jerichower Land) bei einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem 28-Jährigen tödlich verletzt worden. Die 20-Jährige erlag trotz schneller Hilfe ihren Verletzungen, wie die Polizei in Stendal mitteilte.

Genthin. - Nach dem gewaltsamen Tod einer 20-jährigen Frau in Genthin hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen. Der 28-jährige Mann wurde in Untersuchungshaft genommen, wie die Polizeiinspektion Stendal am Samstag mitteilte

Tätliche Auseinandersetzung in Genthin: Frau stirbt an schweren Verletzungen

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, kam es ersten Ermittlungen zufolge zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem 28-jährigen Tatverdächtigen und einer 20-jährigen Frau. Es gebe demnach Hinweise auf eine Vorbeziehung zwischen den beteiligten Personen.

Die 20-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und erlag trotz eingeleiteter Sofortmaßnahmen ihren Verletzungen.

SEK-Einsatz in Genthin: Polizei-Fahndung nach Tatverdächtigem erfolgreich

Nach der Auseinandersetzung habe sich der Mann vom Tatort entfernt. Trotz SEK- und Hubschraubereinsatz ist der Mann erst am Freitagvormittag gefasst worden, wie die Polizeiinspektion Stendal um 11.36 Uhr mitteilt .

Absperrungen am Heinigtenweg, an der Großen Schulstraße und an einem Haus an der Bergzower Straße - gleich an mehreren Stellen in der Stadt hatte die Polizei am Donnerstag weiträumig abgesperrt. Große Fahrzeuge der Spurensicherung waren im Stadtgebiet zu sehen, zivile Einsatzfahrzeuge wie offizielle.

Nach Volksstimme-Informationen suchte die Polizei im Stadtgebiet lange Zeit nach dem Mann, es sollen am Freitag aber auch Hundestaffeln im Wald und an der Genthiner Werft unterwegs gewesen sein. Insbesondere im Heingtenweg sperrte die Polizei weiträumig ab.