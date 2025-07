In Roßdorf nahe Genthin hat ein Traktor beim Mähen plötzlich Feuer gefangen. Der Eigentümer und die Feuerwehr löschten die Flammen. Doch das Fahrzeug aus DDR-Zeiten war nicht mehr zu retten.

Alter DDR-Traktor nur noch Schrott! Fahrzeug brennt bei Mäharbeiten in Roßdorf aus

In Roßdorf bei Genthin ist ein Traktor aus DDR-Zeiten bei Mäharbeiten ausgebrannt.

Roßdorf. – Nach Angaben der Polizei hat am Montagabend in Roßdorf bei Genthin ein DDR-Traktor in Flammen gestanden.

Ein 64-jähriger Mann habe gegen 18.40 mit dem Fahrzeug sein Grundstück in der Fröbelstraße gemäht, als der Motor plötzlich zu qualmen angefangen habe.

Der Mann stellte den Traktor sofort ab, so die Polizei. Trotzdem habe das Fahrzeug kurze Zeit später in Flammen gestanden.

Acht Kameraden der Feuerwehr Roßdorf löschten gemeinsam mit dem Besitzer das Fahrzeug, wie die Polizei mitteilt. An dem Traktor aus DDR-Zeiten sei Totalschaden entstanden.