Unbekannte klauen Geldbörse in Genthin

Genthin (vs) - Unbekannte Täter entwendeten am 5. Oktober, gegen 09:00 Uhr, in einem Einkaufmarkt in der Friedenstraße in Genthin von einer 56-Jährigen die Geldbörse. Der Diebstahl fand mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem Moment statt, als sich die Geschädigte an der im Einkaufsmarkt befindlichen Backstation befand und sie ihren Einkaufswagen neben sich abstellte, um nach einer Tüte zu suchen.

Als sie den Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse nicht mehr da war. Im Portemonnaie befanden sich unter anderem der Führerschein, Personalausweis und die eine EC Karte.

Hinweise nimmt die Polizei in Genthin oder unter der Telefonnummer 03921/920-0 entgegen.