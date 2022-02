Unfall bei Genthin endet mit zwei Verletzten

Genthin (vs) - Ein 49-jähriger Auto-Fahrer befuhr laut Polizei die B107 aus Richtung Tucheim in Richtung Genthin. Aufgrund des Unwetters erfasste eine Windböe das Kraftfahrzeug mit seinem Anhänger. Daraufhin kam das Fahrzeug links von der Fahrbahn ab, so die Polizei.

Während des Weges koppelte der Anhänger vom Kraftfahrzeug ab und kam rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und landete links neben der Fahrbahn auf der Grünfläche. Durch den Rettungsdienst wurden der Fahrer und Beifahrer zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Burg gebracht.

Durch die Abkopplung und das Abkommen von der Fahrbahn, entstanden Beschädigungen auf der Fahrbahn, sowie Flurschaden.