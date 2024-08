Ersthelfer eilen zum unglücksopfer Schrecklicher Unfall bei Genthin: Frau kracht mit Opel gegen Baum und wird schwer verletzt

Am Freitagvormittag strahlte die Sonne am Himmel, doch am Rande einer Kreisstraße in der Nähe bei Genthin offenbarte sich das Grauen: Eine 19-Jährige kam mit ihrem Auto von der Straße ab und wurde schwer verletzt. Das ist bisher bekannt.