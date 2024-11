Unfall in Genthin 72-jähriger Autofahrer übersieht rote Ampel – Radfahrerin verletzt

In Genthin kam es am Mittwoch, 20. November, zu einem Unfall, bei dem ein 72-jähriger Autofahrer eine 79-jährige Fahrradfahrerin erfasste. Laut Polizei hatte der Fahrer eine rote Ampel übersehen.

Unfall in Genthin

Genthin. - Ein Unfall hat sich am Mittwoch gegen 11 Uhr in der Geschwister-Scholl-Straße in Genthin ereignet.

Wie die Polizei mitteilt, erfasste ein 72-jähriger Autofahrer eine 79-jährige Fahrradfahrerin beim Überqueren der Straße. Der Autofahrer soll laut Polizeiangaben eine rote Ampel übersehen haben.

Die Fahrradfahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Burg gebracht.