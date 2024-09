Ein stark betrunkener Mann hat in Genthin mit seinem Pedelec einen Unfall verursacht. Dabei verletzte er sich schwer.

Unfall in Genthin

Genthin. - Ein 59 Jahre alter Mann ist am Mittwoch gegen 13.20 Uhr bei einem Unfall in der Karower Straße in Genthin schwer verletzt worden.

Laut Polizei war der Pedelec-Fahrer aus Richtung Berliner Chaussee kommend unterwegs und verlor ohne äußere Einflüsse die Kontrolle über sein E-Bike. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein freiwilliger Alkoholtest habe einen Wert von 1,7 Promille ergeben, so die Polizei.

Gegen den 59-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.