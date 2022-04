Unfall im Jerichower Land: Keine Verletzten

Hohenseeden (vs) - Am Donnerstagmorgen, 31. März, befuhr eine VW Polo-Fahrerin, aus Schattberge kommend, die Schattberger Straße in Hohenseeden, so die Polizei.

Aus einer Grundstücksausfahrt kam plötzlich rückwärts auf die Straße ein Volvo gefahren. Trotz Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht verhindert werden. #

Verletzt wurde niemand, heißt es am Ende der Pressemitteilung.