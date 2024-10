Ein 89 Jahre alter Autofahrer ist aus bisher ungeklärten Gründen auf der B1 bei Parchen im Landkreis Jerichower Land in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte mit zwei Verkehrsteilnehmerinnen, eine von ihnen verletzte er schwer.

89-Jähriger fährt bei Parchen in Gegenverkehr - Schwerverletzte nach Frontal-Crash auf B1

Parchen. - Auf der Bundesstraße 1 bei Parchen im Landkreis Jerichower Land ist es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gekommen.

Laut Polizeiangaben befuhr ein 89 Jahre alter Mann mit seinem Auto die B1 aus Richtung Burg in Richtung Genthin. In der Ortschaft Parchen kam er aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und fuhr gegen den Spiegel eines entgegenkommenden "Kraftrades", heißt es.

Anschließend sei er frontal in zwei entgegenkommende "Krafträder" gefahren. Bei dem Zusammenstoß wurde eine 17 Jahre alte Fahrerin schwer und eine 54 Jahre alte Fahrerin leicht verletzt, so die Polizei weiter.

Die Verletzten seien durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser nach Brandenburg und Burg gebracht worden. Anschließend habe die Polizei die Spuren gesichert. Der Verkehrsunfalldienst der Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen, so die Polizei weiter.