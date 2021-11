Unfallflucht in Genthin: Auto stark beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Genthin (vs) - Durch einen Zeugen wurde der Polizei am 11. November in Genthin eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen beschädigte der Fahrzeugführer eines grünen Mazdas gegen 15.45 Uhr auf der B107 in Richtung Jerichow (auf Höhe der Einmündung Ziegeleistraße) ein Verkehrszeichen und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Anhand der Auffindesituation am Unfallort konnte festgestellt werden, dass das Auto hierbei stark beschädigt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden vor Ort ein aus dem Boden gerissenes Verkehrszeichen, Teile des Kotflügels sowie eine abgerissene Standheizung vorgefunden. Aufgrund von ausgetretenen Betriebsstoffen in Form von Kühlflüssigkeit konnten die Beamten eine Fahrstrecke bis hinter Redekin aufnehmen. Das Fahrzeug und der Unfallverursacher konnten jedoch im Rahmen der Tatortbereichsfahndung nicht festgestellt werden.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher sowie zum Fahrzeug nimmt die Polizei im Jerichower Land persönlich oder unter der Telefonnummer 03921/920-0 entgegen.