Unfallflucht in Genthin: Polizei sucht Zeugen

Am 23. Dezember ereignete sich ein Unfall, bei dem der mutmaßliche Verursacher den Tatort illegal verließ.

Wer hat etwas in Genthin gesehen, fragt die Polizei.

Genthin (vs) - Unglücklich verlief der Tagesverlauf für eine 65-jährige Beifahrerin auf dem Parkplatz der Sparkassenfiliale in Genthin. Die 65-jährige verweilte am 23. Dezember im abgeparkten Fahrzeug, als ein anderes Auto mit ihrem Fahrzeug zusammenstieß.

Der Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer: 03921/920 291 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.