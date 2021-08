Unfall in Genthin mit einer verletzten Person

Genthin (vs) - Ein 83-jähriger Fahrer wollte am Vormittag des 30. Augusts aus der Einfahrt eines Baumarktes in Genthin nach links in die Jerichower Straße einbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden LKW und es kam zu einem folgeschweren Zusammenstoß.

Der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Burg gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.