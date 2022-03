Versuchter Einbruch in Bäckerei in Dieseldiebstahl in Genthin

In Genthin ereigneten sich gleich zwei Taten in nur kurzer Zeit.

Genthin (vs) - Auf Dieselkraftstoff hatten es unbekannte Diebe im Zeitraum zwischen dem 4. bis 7. März abgesehen. Durch den oder die Täter wurden im genannten Zeitraum mehrere hundert Liter Kraftstoff von einer Baustelle Am Werder in Genthin entwendet. Hierbei wurden sowohl aus einem mobilen Tankbehälter (sog. Tankbombe) als auch aus den Tanks von drei Baustellenfahrzeugen unterschiedlicher Firmen der Diesel abgepumpt, so die Polizei. Auf Grund der entwendeten Menge an Kraftstoff ist davon auszugehen, dass zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen im vorliegenden Fall aufgenommen. Wenig später dann die nächste Tat:

Wohl in der Nacht vom 6. auf den 7. März versuchten unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Brandenburger Straße in Genthin gewaltsam einzudringen. Mitarbeiter nahmen am 7. März gegen 5.30 Uhr ein Quietschen der automatischen Eingangstür wahr. Bei näherer Betrachtung konnten Beschädigungen, die auf einen versuchten Einbruch hindeuten, festgestellt werden. Den Tätern gelang es nicht, die Schiebetür gewaltsam zu öffnen und in die Räumlichkeiten einzudringen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 03921/920-0.