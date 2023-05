Ein Waldbrand hat sich in Genthin im Jerichower Land auf 3000 Quadratmeter erstreckt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Was ist der Grund?

Großbrand in Genthin: 3000 Quadratmeter Wald brennen - war es Brandstiftung?

Bei einem Waldbrand über 3000 Quadratmetern war ein Großaufgebot der Feuerwehr vor Ort in Genthin im Jerichower Land. Symbolbild:

Genthin (vs) - Zu einem Waldbrand ist es am Sonntagmittag bei der Bundesstraße B107 in Genthin gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach rückten Polizei und Feuerwehr zu dem Brand im Bereich Genthin-Wald aus. Dicke Rauchschwaden und meterhohe Flammen seien bereits beim Annähern am Wald zu sehen gewesen, heißt es. Die Feuerwehr habe aber durch zügiges Eingreifen ein Ausbreiten des Feuers verhindern können.

Durch den Brand wurden 3000 Quadratmeter Waldfläche beschädigt. Die Feuerwehren aus Genthin und Jerichow waren mit 11 Fahrzeugen und 48 Kameraden im Einsatz.

Eine Brandstiftung wird offenbar nicht ausgeschlossen.