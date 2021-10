Feuer Zeitungsstapel gerät in Mehrfamilienhaus in Genthin in Brand - Kind und Mutter leicht verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in Genthin im Hasenholztrift hat es am Dienstag (26. Oktober) gebrannt. Ein Zeitungsstapel auf einer eingeschalteten Herdplatte hatte sich entzündet. Die Wohnungsinhaberin konnte das jedoch Feuer löschen.