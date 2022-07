Zusammenstoß beim Abbiegen: Vier Verletzte nach Unfall auf der B107 zwischen Genthin und Redekin

Fahrer musss von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden und wird mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus gebracht / Schaulustige behindern Rettungsarbeiten

Am Sonnabend war die Polizei bei einem schweren Unfall bei Genthin im Einsatz.

Genthin - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B107 sind am Sonnabend vier Personen verletzt worden. Kurz nach 14 Uhr, wollte ein 57-Jähriger in einem Mitsubishi war von Genthin nach Redekin unterwegs und habe, so die Polizei, plötzlich ohne zu blinken nach links auf einen Feldweg abbiegen wollen.