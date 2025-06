Ein 37-Jähriger hat seine Ehefrau und die Schwiegermutter in Gerbstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz zum Teil schwer verletzt. Er ist flüchtig.

Auf der Flucht! 37-Jähriger verletzt brutal Ehefrau und Schwiegermutter in Gerbstedt

Zwei Frauen sind von einem Mann in Gerbstedt zum Teil schwer verletzt worden.

Gerbstedt.- Am späten Donnerstagabend wurden zwei Frauen in einem Reihenhaus in Gerbstedt durch einen 37 Jahre alten Mann verletzt, wie die Polizei meldet.

Demnach erlitt eine 56-Jährige bei dem Übergriff schwere und eine 32 Jahre alte Frau leichtere Verletzungen. Beide Frauen seien zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gekommen, heißt es. Nach bislang unbestätigten Informationen dieses Mediums handelt es sich bei den Opfern um die Schwiegermutter und die Ehefrau des Mannes.

Der Angreifer sei vom Ort des Geschehens geflüchtet. Nach ihm werde nun gefahndet. Bereits in der Nacht war die Polizei mit Hunden, einem Hubschrauber und einem Großaufgebot auf der Suche nach dem 37-Jährigen.

Im Raum stehen versuchter Mord, versuchter Totschlag oder auch gefährliche oder schwere Körperverletzung. Ob und welche Anklage gegen den Mann aber erhoben wird, entscheidet die Staatsanwaltschaft in Halle.