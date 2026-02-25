weather wolkig
  3. Sechs Schüler in Halle verletzt! Reizgas in Gesamtschule versprüht

An einer Gemeinschaftsschule am Franckeplatz in Halle ist am Morgen ein unbekannter Reizstoff versprüht worden. Sechs Schüler erlitten leichte Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Von dpa/DUR Aktualisiert: 25.02.2026, 16:02
Halle (Saale). – In einer Gemeinschaftsschule am Franckeplatz in Halle haben unbekannte Personen am Mittwochmorgen einen Reizstoff versprüht und mehrere Schüler verletzt, wie die Polizei meldet.

Demnach seien daraufhin alle Schüler aus dem Gebäude gebracht worden. Der Unterricht wurde eingestellt. Sechs Schüler seien durch den unbekannten Reizstoff verletzt worden. Sie werden im Krankenhaus behandelt.