Halle (Saale). – In einer Gemeinschaftsschule am Franckeplatz in Halle haben unbekannte Personen am Mittwochmorgen einen Reizstoff versprüht und mehrere Schüler verletzt, wie die Polizei meldet.

Demnach seien daraufhin alle Schüler aus dem Gebäude gebracht worden. Der Unterricht wurde eingestellt. Sechs Schüler seien durch den unbekannten Reizstoff verletzt worden. Sie werden im Krankenhaus behandelt.