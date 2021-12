Glasflasche auf den Kopf geschlagen - 22-Jährigen wird in Dessau verletzt

Die Tat ereignete sich am Montagabend gegen 22.30 Uhr in Dessau. Zeugen werden gesucht.

Dessau/MZ - Ein Unbekannter soll am Montagabend in der Kavalierstraße einen 22-Jährigen angegriffen und ihm eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Kurz nach der Tat, gegen 22.30 Uhr, meldete der Geschädigte den Vorfall der Polizei.

Seinen eigenen Angaben zufolge hatte er sich in der Kavalierstraße auf Höhe zur Einmündung in die Zerbster Straße befunden und wurde dort von der unbekannten Person angegriffen. Der 22-Jährige musste ambulant in einem Dessauer Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese können sich unter 0340/25030 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de melden.