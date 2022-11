Börde: Feuer wütet auf Gelände von Betrieb - 200.000 Euro Schaden

Bei Eichenbarleben kam es zu einem Feuerwehreinsatz am Freitagabend. Mehrere Strohballen gerieten laut Polizei in Brand.

Cirva 1.000 Strohballen brannten am Freitagabend bei Eichenbarleben.

Hohe Börde/Eichenbarleben (vs) - Am Freitagabend gegen 22.00 Uhr kam es zu einem Großbrand auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebs bei Eichenleben auf der Borndstedter Straße, wie die Polizei am Samstag mitteilt.

Nach Aussagen der Polizei brannten circa 1.000 Strohballen in einem Silo. Der Sachschaden soll sich auf circa 200.000 Euro belaufen. Laut Feuerwehr ist Brandstiftung als Ursache für das Feuer sehr wahrscheinlich.

Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus. die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: Polizeirevier Börde

Hinweise von Zeugen zu der Tat, den Tätern und den entwendeten Gegenständen nimmt das Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer: 03904 478 0 entgegen.