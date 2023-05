Bei der Räumung einer Cannabis-Plantage am Harz kam die Polizei an ihre Grenzen. Das haben sie dort gefunden.

4684 Pflanzen, 2000 Setzlinge! Gigantische Hanf-Plantage am Harz enttarnt

Eine Indoor-Plantage bei Goslar brachte die Polizei an ihre Grenzen. Um die Situation in den Griff zu bekommen, mussten sogar Spezialeinheiten anrücken.

Goslar - Am Dienstag haben die Beamten der Kriminalpolizei Goslar in einer Siedlung bei Liebenburg Indoor-Plantage hochgenommen, in der im großen Stil Cannabis gezüchtet wurde. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach sollen insgesamt 4.684 ausgewachsene Pflanzen und rund 2000 Setzlinge sichergestellt werden. Weiterhin sollen außerdem 10 Personen festgenommen worden sein, die in Verbindung mit der Plantage stehen, heißt es von den Beamten.

Nach dem Ermittlungserfolg zu Beginn, sollen die Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen vor allem damit beschäftigt gewesen sein, Beweise sicherzustellen, erklärt ein Sprecher der Polizei. Um alle Beweise ordnungsgemäß sicherstellen zu können, soll das Gelände zudem rund um die Uhr von Spezialkräften aus Goslar bewacht gewesen sein.

Dabei soll der Arbeitsaufwand am Ende größer gewesen sein als zunächst erwartet, teilt die Polizei mit. So musste neben den Einsatzkräften der Polizei außerdem das Technische Hilfswerk, Ortsgruppen Goslar und Clausthal-Zellerfeld zur Unterstützung anrücken.

Das Team aus 26 Personen soll so rund 70 Tonnen Blumenerde abtransportiert haben. Nach Angaben der Beamten soll sie in den 4.684 Blumenkübeln verteilt gewesen sein und jeder 15 KIlogramm gewogen haben.