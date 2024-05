Großeinsatz der Polizei in Halle-Neustadt: Im Bereich der Unstrutstraße ist am Mittwochmittag ein Mann durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der Täter flüchtete in Richtung Rennbahnkreuz.

Nach einer Messerstecherei in der Neustadt von Halle war ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz.

Halle (Saale)/DUR. - In Halle-Neustadt ist es am Mittwochmittag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Nach ersten Informationen wurde ein Mann durch mehrere Messerstiche in den Arm schwer verletzt.

Der Vorfall hat sich nach Angaben der Polizei gegen 13 Uhr im Bereich der Unstrutstraße zugetragen, unmittelbar vor dem Kindertreffpunkt "Schnitte" und einem Spielplatz. Ein MZ-Reporter berichtet von vor Ort, dass viele Kinder zugegen waren.

Nach der Tat flüchtete der unbekannte Täter vom Tatort in Richtung Rennbahnkreuz, wie die Polizei mitteilte. Der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.