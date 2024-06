In Erfurt ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mann erschossen worden. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht und möglicherweise bewaffnet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mann in Erfurt erschossen - Täter auf der Flucht

Erfurt/DUR. - In Erfurt ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mann erschossen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Den Angaben zufolge ist der mutmaßliche Täter flüchtig und möglicherweise bewaffnet. Derzeit laufe ein Großeinsatz der Polizei im Erfurter Norden. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar.

Wer Angaben zum Sachverhalt oder zum Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei Kriminalpolizei unter der 0800/8855110 zu melden.