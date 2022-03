Großgarage in Flammen: Mehrere Fahrzeuge brennen in Hettstedt nieder

Bei einem Brand in einer Großgarage in Hettstedt sind am Mittwochvormittag mehrere Fahrzeuge, darunter ein Bus und eine Wohnmobil, niedergebrannt.

Hettstedt/MZ - Bei einem Brand in einer Großgarage in Hettstedt sind am Mittwochvormittag mehrere Fahrzeuge, darunter ein Bus und eine Wohnmobil, niedergebrannt. Die Garage befand sich in der Straße Über der Heckerlingsbreite, die Feuerwehr Hettstedt löschte das Feuer.

Der Schaden wird vorläufig mit rund 40.000 Euro angeben, die Brandursache ist dagegen noch unklar, so die Polizei. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.