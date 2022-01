Gruppe zieht durch Halle und zerstört Scheiben von mehreren Läden

Die Unbekannten haben in der Nacht zum Mittwoch auch Parolen gerufen, die der linken Szene zuzuordnen seien.

Die Gruppe hat im Steinweg in Halle Schaufensterscheiben zerschlagen.

Halle (Saale)/dpa - Eine größere Gruppe an Personen ist in der Nacht zum Mittwoch in Halle lärmend durch die Straßen gezogen und hat dabei Schaufensterscheiben von zwei Läden im Steinweg zerschlagen.

Die 15 bis 20 Personen riefen Parolen, die der linken Szene zuzuordnen seien, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Außerdem zündeten die dunkel gekleideten Personen laut Polizei Pyrotechnik. Danach flüchtete die Gruppe. Die Personen konnten nicht identifiziert werden. Die Polizei geht von einem Sachschaden im vierstelligen Bereich aus und ermittelt weiterhin.