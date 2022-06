18-jähriger Autofahrer übersieht Radfahrer beim Abbiegen auf der B79 im Harz

Auf der B79 zwischen Halberstadt und Quedlinburg kollidierten am Freitagabend ein Pkw und Fahrrad. Der Fahrer des Autos hatte den Radfahrer übersehen - der durch den Zusammenstoß verletzt wurde.

Halberstadt/Quedlinburg (vs) - Ein 56-Jähriger befuhr am Freitagabend mit seinem Fahrrad den Radweg neben der B79 zwischen Halberstadt und Quedlinburg. Zeitgleich war auch ein 18-Jähriger mit seinem Pkw der Marke VW auf der Bundesstraße unterwegs. Der junge Autofahrer wollte gegen 20.45 Uhr die Straße verlassen um in ein Tankstellengelände einzufahren. Beim reichtsseitigen Abbiegevorgang übersah er den Fahrradfahrer jedoch, obwohl dieser das Radlicht eingeschaltet hatte.