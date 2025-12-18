Nachdem ein Fahrgast ohne Ticket in Halberstadt einen Zug verlassen musste, ist der Mann auf einen Bundespolizisten losgegangen.

Halberstadt. - Ein aggressiver Fahrgast hat in Halberstadt einen Polizisten angegriffen und musste daraufhin von Polizeibeamten gefesselt werden, wie die Polizei mitteilt.

Laut den Angaben war die Bundespolizei wegen des aggressiven Mannes, der ohne gültiges Ticket im Regionalexpress von Magdeburg nach Thale unterwegs war, am Mittwochmittag alarmiert worden. Am Bahnhof Halberstadt forderten die Beamten den 37-Jährigen auf, den Zug zu verlassen. Dieser Aufforderung sei er nur widerwillig nachgekommen, so die Polizei.

Bei der anschließenden Identitätsfeststellung habe er einen Bundespolizisten unvermittelt angegriffen und versucht, zu schlagen. Dabei trug der Mann Quarzsandhandschuhe, also schlagverstärkende Handschuhe, die ähnlich wie ein Schlagring wirken.

Drogentest reagiert auf Kokain: Mann verlangt nach Rettungsdienst

Daraufhin habe der 37-Jährige gefesselt werden müssen, teilt die Polizei mit. Er wurde mit auf das Revier genommen. Dort reagierte ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf Kokain.

Auf der Wache habe der Mann nach einem Rettungsdienst und der Mitnahme in ein Krankenhaus verlangt, heißt es weiter. Nach Erscheinen der Rettungskräfte habe er jedoch plötzlich jegliche Behandlung abgelehnt.

Als er sich beruhigt hatte, durfte der Mann die Dienststelle der Polizei wieder verlassen. Auf ihn warten nun mehrere Anzeigen - wegen tätlichen Angriffs auf sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und versuchte gefährliche Körperverletzung sowie Erschleichen von Leistungen.