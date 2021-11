Aktuelle Bedrohungslage in Halberstadt: Mann zieht Pistole in der Straßenbahn

Ein bislang unbekannter Mann, der in einer Straßenbahn in Halberstadt mit einer Waffe hantiert hat, hat ein Großaufgebot der Polizei auf den Plan gerufen. Die Beamten sichern derzeit die Innenstadt ab und fahnden mit einem Hubschrauber nach dem Mann.

Halberstadt (vs) - Momentan besteht in Halberstadt eine Bedrohungslage. Dies teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Hintergrund ist, dass ein bislang unbekannter Mann, der mit einem bunten Fahrrad in einer Straßenbahn in der Spiegelstraße unterwegs war, dort mit einer Pistole herumhantiert haben soll. Der Mann ist in weiterer Folge an der Haltestelle in der Westerhäuser Straße ausgestiegen und soll in Richtung der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) unterwegs sein.

Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann südländischen Phänotyps. Er ist mit einer grünen Kapuzenjacke mit schwarzer Kapuze und einer kurzen blauen Hose bekleidet. An dem bunten Fahrrad soll sich kein Sattel befinden.

Neben einer Vielzahl an Funkstreifenwagen ist auch ein Polizeihubschrauber an den Fahndungsmaßnahmen, die derzeit andauern, beteiligt. Die Umgebung wird weiträumig gesichert.