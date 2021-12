Feuer Auto gerät auf Mitarbeiterparkplatz des Polizeireviers Harz in Brand

Ein Auto ist am Donnerstag (16. Dezember) aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Mitarbeiterparkplatz des Polizeireviers Harz in Halberstadt in Brand geraten. Das Polizeirevier musste kurzzeitig geräumt werden.