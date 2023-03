Halberstadt (vs) - Am Freitag, 17. März, wurde die Bundespolizei gegen 21.00 Uhr über einen Feueralarm am Bahnhof Halberstadt informiert. Nach ersten Erkenntnissen hat vermutlich ein 21-Jähriger zuvor einen Feuerlöscher aus dessen Halterung gerissen und betätigte einen Feuermelder. Ein Feuer gab es allerdings nicht, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschfahrzeugen und sechs Kameraden zum Ereignisort aus. Beamte der Bundespolizei befragten zeitgleich Personen in der Nähe. Diese verwiesen auf eine fünf- bis sechsköpfige Personengruppe, welche zuvor bereits den Bahnhof verschmutzten und Graffitis mit Permanentmarker anbrachten. Teile der Gruppe, eine 15-Jährige sowie ein 16-, 19- und 21-Jähriger, wurden vor dem Bahnhof festgestellt und kontrolliert.

Neben Anzeigen wegen Belästigung der Allgemeinheit und Sachbeschädigung muss sich der 21-jährige Deutsche zudem wegen des Missbrauchs von Notrufen verantworten. Die Ermittlungen dauern an.