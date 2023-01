WhatsApp-Betrug: 65-Jähriger aus dem Harz verliert über 3500 Euro

Ein Mann aus Osterwieck im Landkreis Harz wird Opfer eines Betrugs via Whatsapp und verliert 3675 Euro an einen unbekannten Täter.

Osterwieck/DUR - Im Landkreis Harz ist am Montag ein 65 Jahre alter Mann Opfer von Trickbetrügern geworden. Ein unbekannter Täter meldete sich per WhatsApp bei seinem Opfer und schilderte die Notsituation eines Familienmitglieds und forderte 3675 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, gab der Betrüger an, Mitarbeiter einer niederländischen Anwaltskanzlei zu sein. Um seinem in Not geglaubten Familienmitglied zu helfen, überwies der 65-Jährige den geforderten Betrag auf ein ihm unbekanntes Konto.

Lesen Sie auch: Betrug per WhatsApp und SMS: Mehrere Millionen Euro Schaden

Letztendlich erkannte der Mann den Betrug und versuchte erfolglos die bereits getätigte Überweisung zu stornieren. Er informierte anschließend die Polizei über den Betrug und erstattete Anzeige.