Große Aufregung am Donnerstagmorgen in der Albert-Schweitzer-Schule in Halberstadt: Eine Bombendrohung war eingegangen.

Bombendrohung an Albert-Schweitzer-Schule in Halberstadt

Halberstadt. - Am Donnerstagmorgen ist an der Albert-Schweitzer-Schule in der Juri-Gagarin-Straße in Halberstadt eine Bombendrohung eingegangen. Laut Polizei wurden das Schulgelände und die Gebäude sofort durchsucht.

Es habe keine Hinweise auf eine vorliegende Gefahr gegeben.

Die Polizeibeamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ein, heißt es.