Eine Bombe wurde auf einer Ackerfläche nahe eines Halberstädter Gewerbegebiets gefunden. Autofahrer müssen sich deshalb ab 13 Uhr und für etwa eine halbe Stunde auf Sperrungen der B81 in Richtung Magdeburg einstellen.

Halberstadt/B81 - Ein Bombenfund hat am Mittwochmorgen für einen Einsatz des Munitionsbergungsdienstes in der Woolnoughstraße nahe des dortigen Gewerbegebietes bei Halberstadt gesorgt. Das Kampfmittel wurde in einiger Tiefe nahe des Druckhauses gefunden. Dies teilten die vor Ort eingesetzten Fachkräfte mit.

Demnach handelt es sich bei dem Sprengsatz um eine Fünf Zentner-Fliegerbombe amerikanischer Herkunft. Das Geschoss aus dem Zweiten Weltkrieg verfüge außerdem über einen Heckzünder, heißt es nach ersten Untersuchungen von Seiten des Munitionsbergungsdienstes.

Beeinträchtigungen auf B81 Richtung Magdeburg

Entdeckt wurde die Waffe nach drei Tage andauernden Sondierungsarbeiten in einem von der Landwirtschaft als Ackerfläche genutzten Gebiet, auf dem Sprengsätze aus dem Zweiten Weltkrieg bereits im Vorfeld vermutet wurden. Dabei wurde eine Fläche von insgesamt 400 Quadratmetern untersucht. Auslöser war, dass das Gewerbegebiet in absehbarer Zeit um die jetzige Ackerfläche erweitert werden soll.

Für die Zeit der Entschärfung des tief im Erdreich liegenden Sprengsatzes soll das Gebiet in einem Umkreis von 500 Metern gesperrt werden. Dies betrifft nicht nur das Halberstädter Gewerbegebiet, sondern auch die angrenzende B81 in Richtung Magdeburg zwischen der Abfahrt B79 und Osttangente Halberstadt, wie Polizeisprecher Uwe Becker auf Nachfrage mitteilte. Autofahrer müssen sich deshalb ab 13 Uhr und für etwa eine halbe Stunde auf Verkehrsbehinderungen im genannten Bereich einstellen. Diesen Zeitraum grenzte ein Sprecher des Landkreises Harz ein.