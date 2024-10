Brand in Halberstadt Auto brennt in Halberstadt: 23.000 Euro Schaden - Polizei geht von Brandstiftung aus

Am Sonntag hat ein Auto in Halberstadt in Flammen gestanden. Nach der Brandursachenermittlung ist ein technischer Defekt auszuschließen, die Polizei geht von Brandstiftung aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 23.000 Euro.