Brand in Halberstadt Pkw steht in Flammen und wird durch Feuer komplett zerstört

Halberstadt. - In der Nacht vom 7. zum 8. April hat ein Pkw in der Junkerstraße in Halberstadt in Flammen gestanden.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkten Zeugen gegen 1.15 Uhr am Dienstag das brennende Fahrzeug. Der Pkw brannte vollständig aus. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise zum Brand erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293 oder online über das elektronische Polizeirevier.