Feuer im Harz Brand in Mehrfamilienhaus in Schwanebeck - Einsturzgefahr und Straßensperrung

Aus ungeklärter Ursache ist es in einem Dachstuhl in Schwanebeck zu einem Brand gekommen. Etwa 40 Einsatzkräfte rückten an. Das Feuer hatte auch weitere Auswirkungen.