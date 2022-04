Brandstiftung: Drei Garagen brennen in Halberstadt

Die Feuerwehr ist am Freitagabend (8. April) zu einem Brand in der Kantstraße in Halberstadt gerufen worden. Dort brannten drei Garagen in einem nicht mehr genutzten Komplex. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Die Feuerwehr ist am Freitagabend (8. April) zu einem Brand in der Kantstraße in Halberstadt gerufen worden. Dort brannten drei Garagen in einem nicht mehr genutzten Komplex. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Halberstadt (vs) - In einem nicht mehr genutzten Garagenkomplex in der Kantstraße in Halberstadt hat es am Freitagabend (8. April) gegen 22 Uhr gebrannt.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, wurden drei Garagen, welche stark vermüllt waren, vollständig zerstört. Die Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung vier weitere Garagen öffnen.

Ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung wurde eingeleitet.