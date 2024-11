In Halberstadt hat ein Auto in Flammen gestanden. Die Polizei sucht wegen einer möglichen Brandstiftung nach Zeugen.

Auto in Halberstadt steht in Flammen: 15.000 Euro Schaden durch Feuer - Brandstiftung?

Halberstadt. - Am Sonntag ist ein Auto auf einem Parkplatz im Gartenweg in Halberstadt aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten.

Laut Polizei bemerkten Zeugen das brennende Fahrzeug gegen 23.45 Uhr und verständigten die Feuerwehr. Das Fahrzeug sei durch die Flammen nahezu vollständig zerstört worden.

Es entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro, heißt es. Personen seien nicht verletzt worden. Der Brandort wurde den Angaben nach beschlagnahmt und Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

Hinweise zu dem Brand oder tatverdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.