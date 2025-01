Nachdem in der Nacht zu Dienstag in Halberstadt mehrere Mülltonnen gebrannt haben, hat die Polizei eine tatverdächtige Person festgenommen.

Mehrere Mülltonnen haben in der Nacht zu Dienstag in Halberstadt gebrannt.

Halberstadt. - Auf frischer Tat ertappt: Die Polizei hat eine tatverdächtige Person festgenommen, die mehrere Abfallbehälter in Halberstadt angezündet haben soll.

Laut den Angaben brannten am frühen Dienstagmorgen, 28. Januar, mehrere Abfallbehälter in Halberstadt. Zunächst standen kurz nach 2 Uhr zwei Abfallbehälter im Breiten Weg in Flammen. Etwa eine Stunde später brannte eine Mülltonne in der Schuhstraße. Laut Polizei konnte bei den Ermittlungen zu diesem Brand eine tatverdächtige Person identifiziert werden.

Brennende Mülltonnen in Halberstadt: Tatverdächtiger gefasst

Diese wurde demnach kurze Zeit später in der Nähe von den Polizisten gestellt. Wie es heißt, erwischte die Polizei sie auf frischer Tat, als sie versuchte, einen weiteren Abfallbehälter anzuzünden.

Bei der Durchsuchung der Person fanden die Beamten unter anderem auch Beweismittel. Die Person wurde vorübergehend in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brand. Durch die Feuer an den drei Müllbehältern entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 1.800 Euro, in einem Fall wurde auch eine Garage beschädigt.