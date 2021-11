Denkmal in Schwanebeck demoliert

Schwanebeck (vs) - Bereits am 16. September haben bislang Unbekannte das „Denkmal zu Ehren der Toten des 1. Weltkrieges“ im Park in der Halberstädter Straße in Schwanebeck beschädigt. Dies teilte ein Sprecher des Polizeireviers Harz mit.

Die Unbekannten montierten eine Bronzeplatte ab und legten sie unmittelbar vor dem Denkmal ab. Darüber hinaus wurde versucht, eine zweite Platte abzuschrauben. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet und suchen Zeugen des Vorfalls.

Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer: 03941-674293.