Ladendiebstahl in Halberstadt

Die Polizei in Halberstadt fahndet nach einem Ladendieb.

Halberstadt. - Eine bislang unbekannte Person hat am 3. April 2025 Tabakwaren, einen Rasierer sowie diverse Kleidungsstücke aus einer Kaufland-Filiale in der Braunschweiger Straße in Halberstadt gestohlen, teilt die Polizei mit.

Der Wert der Waren beläuft sich auf über 400 Euro. Die tatverdächtige Person wurde von Kameras aufgenommen. So sieht sie aus:

Diese Person steht im Verdacht, die Waren gestohlen zu haben. (Foto: Polizei)

Wer kann Hinweise zum mutmaßlichen Dieb geben?

Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674293 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.