Halberstadt: Einbruch in Einfamilienhaus - Auto und E-Roller gestohlen

Unbekannte Täter sind in Halberstadt im November in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie durchwühlten mehrere Räume und stahlen aus den Garagen einen Mercedes und einen E-Roller.

Halberstadt (vs) - In der Zeit vom 01.11. bis 27.11.2022 sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Magdeburger Chaussee eingebrochen, indem sie ein Fenster aufhebelten.

Sie durchwühlten, laut der Mitteilung des Polizeireviers Harz, mehrere Räume des Hauses und entwendeten aus zwei Garagen einen schwarzen Mercedes CLK 209 im Wert von ungefähr 10.000 Euro sowie einen Elektroroller „Chopper“ im Wert von 2.000 Euro.

Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls eingeleitet und Spuren am Tatort gesichert.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl bzw. zum Verbleib der beiden entwendeten Fahrzeuge erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.