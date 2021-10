Diebe haben in der Nacht zum Montag bei dem Schlauch-Hersteller Novoplast in Halberstadt Laptops, Werkzeug und ein Beschriftungsgerät gestohlen.

Halberstadt (vs) - In der Nacht vom Sonntag auf Montag haben bislang unbekannte Täter einen Beutezug bei einer Halberstädter Firma unternommen. Dabei wurde das Unternehmen Novoplast, das seinen Sitz in den Langen Stücken hat und Kunststoffschläuche herstellt, um Teile seiner Ausstattung gebracht.

Nachdem die Täter gewaltsam die Büroräume aufgebrochen und durchsucht hatten, stahlen sie Notbooks, Werkzeug und ein Beschriftungsgerät. Es entstand bei dem Einbruch ein Schaden von mehr als 4000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und zur Tat geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03941/ 674293 entgegengenommen.