Einfach mitgenommen: Bankkunde vergisst 300 Euro am Geldautomaten in Halberstadt (Foto im Artikel)

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Täter, der sich in einer Harzsparkasse Filiale in Halberstadt dreist bedient hat.

Halberstadt (vs) - Am 30. April 2022 gegen 10:15 Uhr begab sich der Geschädigte zur Harzsparkasse Filiale in Halberstadt, Westendorf 37, um dort von seinem Konto 300 Euro abzuheben, wie die Polizeiinspektion Harz mitteilt.

Nachdem er seine EC-Karte wieder an sich genommen hatte, vergaß er die 300 Euro aus dem Ausgabefach des Geldautomaten zu entnehmen. Ein nachfolgender Kunde entnahm diese 300 Euro aus dem Fach und verließ anschließend die Harzsparkassenfiliale, ohne selbst von seinem Konto etwas abzuheben.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizeirevier Harz

Wer kennt den auf den Bildern der Überwachungskamera abgebildeten Mann und/oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.