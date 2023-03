In Klein Quenstedt bei Halberstadt ist ein Einfamilienhaus explodiert. Ein Bewohner blieb unverletzt. Rettungskräfte haben dessen Mutter aus den Trümmern gerettet.

Haus in Halberstädter Ortsteil explodiert - Rettungskräfte retten Frau aus Trümmern

Großeinsatz in Klein Quenstedt

Die Suche nach einer 56-jährigen Hausbewohnerin in Klein Quenstedt war am Freitagmorgen erfolgreich.

Klein Quenstedt/VS - Im Halberstädter Ortsteil Klein Quenstedt ist es am Freitagmorgen gegen 7 Uhr in einem Fachwerkhaus zu einer verheerenden Explosion gekommen. Die Wucht der Detonation hat das Dach des Einfamilienhauses beschädigt, Teile des Gebäudes sind eingestürzt.

Ein Bewohner hat die Explosion schlafend unverletzt überlebt. Seine 56 Jahre alte Mutter befand sich am Morgen zunächst noch in den Trümmern. Die Rettungskräfte der Feuerwehr haten zu ihr Kontakt und bemühten sich fieberhaft, an die verletzte Frau heranzukommen - erfolgreich. Dabei wurde eine Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Halberstadt eingesetzt, um die Frau von oben aus den Trümmern zu retten. Sie wird nun notfallmedizinisch versorgt. Über ihre Verletzungen ist derzeit nichts bekannt.

Explosion in Halberstadt: Die Einsatzkräfte konnten die Frau aus den Trümmern retten. Foto: Dennis Lotzmann

Zur Ursache der Explosion ist noch nichts bekannt. Das Haus hat offenbar keinen Gasanschluss.